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فن

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم - عدسة \ محمد صبحى
نظمت دار الأوبرا المصرية اليوم مؤتمرا صحفيا كشفت فيه تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية فى دورته السابعة والعشرين والتى من المقرر ان تقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

يكرم المهرجان اسم النجمة الراحلة شادية والموسيقار ميشيل المصرى وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن والموسيقار حلمي أمين والموسيقار صلاح عرام والفنان سمير الاسكندراني والفنانة لطيفة وعازف الايقاع سعيد الارتيست وغيرهم.

يشارك عدد كبير من المطربين سواء العرب او المصريين منهم محمد الحلو، محمد ثروت، هاني شاكر، سوما، نادية مصطفى، نسمة محجوب، نهال نبيل، ريهام عبد الحكيم، إيمان البحر درويش آية عبد الله، نوال الكويتية ، صابر الرباعي ، وائل جسار، ماجدة الرومي ، رامي عياش، لطيفة وعاصي الحلانى.

يشارك في فعاليات الدورة 42 باحثًا موسيقيًا من 16 دولة عربية وأجنبية من مصر ولبنان والإمارات وتونس وسلطنة عمان والدنمارك والاردن الجزائر والسعودية والكويت والمغرب وليبيا والعراق وفلسطين والسودان وسوريا.

تعد إجمالي جوائز مسابقة رتيبة الحفني في الغناء للأطفال والشباب والعزف قيمة 89 ألف جنيه منها 52 ألفا للشباب والأطفال و37 ألفا لمسابقة العزف على آلة الكمان وتتضمن 43 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا يشارك فيها 73 مطربًا وعازف سوليست من نجوم 8 دول عربية.
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور
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