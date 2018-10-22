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سفير الأردن بالقاهرة: دير سانت كاترين الملتقى الروحي والديني للمنطقة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال علي العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، إن دير سانت كاترين هي الملتقى الروحي والديني في المنطقة.

وأضاف العايد، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرار لأول مرة، أنه تلقى دعوة من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار مع مجموعة من السفراء العرب والأجانب لزيارة دير سانت كاترين والمشاركة في المنتدى السلام العالمي الذي يقعد في دير سانت كاترين.

وكشف علي العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أنه قام بزيارة دير سانت كاترين لأول مرة في حياته.

وطالب سفير المملكة الأردنية الهاشمية، السائحين بزيارة معالمها السياحية، وخاصة وأنها كنز للآثار واصفا مصر بالدولة الآمنة دائما.
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