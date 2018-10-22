سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

قال علي العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، إن بلاده ترفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأضاف العايد، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين كشف فيها أسرارا لأول مرة، أن الفلسطينيين يريدون إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.



وأكد العايد، أن ما تردد بأنه سيتم إعطاء جزء من سيناء للفلسطينيين هو أمر مرفوض تماما من جانب مصر وفلسطين والأردن، كاشفا أن الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمة القدس.



وكشف أنه في حالة غياب القضية الفلسطينية يتم وضعها على الخريطة الدولية مجددا لأنه لابد من حل القضية الفلسطينية حتى يعم السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وسط جهد كبير من جانب مصر والأردن في حل القضية الفلسطينية.