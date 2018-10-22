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أخبار البلد

سفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السيسي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
نادر غازى:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي حيث قدم له السفير أوراق اعتماده.

وعقب اللقاء، قال السفير نقلي: "تشرفت اليوم بنقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - ولي العهد - للرئيس عبد الفتاح السيسي"، كما حَمَّلَهُ الرئيس السيسى تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وشعب المملكة العربية السعودية.

وأعرب السفير نقلي في ختام اللقاء عن تشرفه أن يكون سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الشقيقة جمهورية مصر العربية في ظل الروابط الدينية والتاريخية وأواصر القربى التي تجمع بينهما.

وأضاف نقلي أن العلاقات بين المملكة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات، إضافة إلى التنسيق والتشاور المشترك في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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سفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السيسي

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