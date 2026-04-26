يوفنتوس يتعادل سلبيا مع ميلان في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة إيه سي ميلان ويوفنتوس، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل كيفرين تورام في الدقيقة 36 لصالح يوفنتوس ولكن تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: توموري – غابيا – بافلوفيتش

خط الوسط: سايليمايكرز – فوفانا – مودريتش – ربيو – بارتيساجي

خط الهجوم:رافائيل لياو – كريستيان بوليسيتش

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: كالولو – بريمر – كيلي – كامبياسو

خط الوسط: لوكاتيلّي – ثورام – كونسيساو – ماكيني

خط الهجوم: بوجا – ديفيد

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.