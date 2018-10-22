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الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بأجمل فصول العام، موضحا أن هذه الفترة هى فترة الخريف، وأن البلاد يسودها طقس معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض محافظات الجمهورية وذلك بدءًا من غد الثلاثاء.

وكشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية" أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا خلال الأسبوع الجاري.

وفى نفس السياق أكد أن هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعى قامت بنشر أخبار ليس لها أساس من الصحة على لسانى بخصوص الأوضاع الجوية، مطالبا الجميع بتحري الدقة في نشر الأخبار.

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