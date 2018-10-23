أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش

وجه الشيخ عرفة اليماني، أحد شيوخ قبيلة البياضية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، رسالة شديدة اللهجة إلى وسائل الإعلام والقنوات المغرضة المعادية لمصر، قائلا: "هي دي شمال سيناء حيث يتوافر الأمن والأمان والصفاء والمحبة، ومنطقة بئر العبد لا يخلو منزل فيها من المجاهدين المتعاونين مع القوات المسلحة المصرية".



وأضاف " اليماني" في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الحضور لشمال سيناء ومدينة بئر العبد؛ من أجل رصد الوضع على الأرض".



وتابع: " أرض سيناء لأهالي شمال سيناء مثل العرض ولن نقبل أن يكون هناك غريب عليها أرض سيناء غير المصريين وأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وشرف لنا التعاون مع القوات المسلحة والشرطة، ولن نقبل بأي فرد عدو لنا جميعا".



وأشار إلى أن: "قرار منع الغاز والبنزين كان أمنيا، وهدفه فرض طوق أمني على الجماعات الإرهابية لتضييق الخناق عليهم".