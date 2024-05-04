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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخط السادس هو خط موازي للخط الأول

من المعادي لـ الخصوص.. تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إن فرنسا شريك استراتيجي مهم جدا في الكثير من المجالات وأهمها ملف النقل وهناك مذكرة تفاهم تشمل توطين ونقل لتكنولوجيا صناعات المكملة لـ ملف النقل بشكل عام، مثل الخط الثالث لـ مترو الأنفاق وامتداد من الخط الأول المرج الجديدة لـ شبين القناطر عمل ازدواج لخط شربين كفر الشيخ دمنهور وتطوير ترام الاسكندرية وتخصيص قطعة أرض علي مساحة 66 فدان في مدينة برج العرب لعمل مصنعين خاصين بتصنيع الأجزاء الكهربية.

 

وأوضح أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" تقدمه رشا مجدي ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الخط السادس لمتروة الأنفاق سيكون من المعادي ـ الخصوص، مضيفا أن بداية من الخصوص من مخرج 18 على الدائري ـ المعادي الجديدة، الخط السادس هو خط موازي للخط الأول هو العمود الفقري لخط مترو الأنفاق لتخفيف الضغط عليه بشكل كبير.


وأضاف أبو خضرة، أن يوجد 4 محطات تبادلية تتقاطع مع الخط الأول في محطتين الدمرداش وطرة البلد والخط الثالث في العباسية والخط الرابع في مجري العيون، وهذا يغطي أماكن بها كثافة سكانية عالية ويقلل من الضغط المروري علي المحاور ويقلل التلوث والحفاظ علي صحة المواطن و البيئة.

مترو الأنفاق صباح البلد هندسة الطرق فرنسا الخط السادس

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