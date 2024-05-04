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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دعماً لمرضى السرطان.. حفل جماهيري لـ عمر العبداللات في عمّان

عمر العبداللات
عمر العبداللات

لبى أكثر من خمسة آلاف شخص ، دعوة "صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، لمشاركته حفله الجماهيري الخيري الذي أحياه مساء أمس الجمعة ، في مسرح المدرج الروماني بوسط العاصمة عمّان ، والذي رصد ريعه لدعم مرضى السرطان في الأردن و قطاع غزة . 

 

حفل عمر العبداللات

حفل عمر العبداللات الجماهيري الكبير، الذي نظمته جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن ، كسر فيه العبداللات صمت الفعل الفني ، مقدماً مجموعة من أغانيه التي تحمل رسالة الوطن ، وتجسد الهم المشترك مع الأهل في فلسطين، فتفاعل الجمهور مع أغانيه التي تغنت بالأردن وفلسطين وبالحرية ، وحضر الحفل وزير السياحة الأردني معالي السيد مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ، والعديد من الشخصيات المهمة . 
ويأتي التبرع بريع حفل عمر العبداللات، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يساند منذ  البدء  الأطفال من مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة، وسخر كافة  التسهيلات لعلاجهم ، وأثبت العبداللات في الحفل ، نجاحه الدائم فنياً وجماهيرياً .
 

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