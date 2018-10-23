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رياضة

مدرب الأرسنال: طريقة اللعب سبب رئيسي في الفوز على ليستر سيتي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:21 ص
إيمري
إيمري
حسن العمدة
شدد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، على ضرورة اللعب بتنظيم أكبر، رغم الفوز (3-1) على ليستر سيتي، الإثنين، في ملعب الإمارات، ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.

وقال إيمري، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "في الشوط الأول، لم نسيطر على المباراة بالاستحواذ والتحرك، لكننا في نفس الوقت سعداء لأننا نتقدم، علينا فقط اللعب بتنظيم أكبر".

وأضاف: "عندما تواصل التقدم؛ تصبح المطالب أكثر، علينا أن نسيطر على المباريات، أكثر مما نفعل الآن.. في الشوط الأول لم نكن جيدين، ولكن بعد ذلك لعبنا بالكفاءة والروح اللازمين، وهذا ما نريده".

وحول لاعبه، مسعود أوزيل، قال المدرب الإسباني: "نحتاج أحيانًا للعب بأوزيل في المركز 10، وأحيانًا أخرى رامزي، لكن لا يمكننا أن نلعب بالاثنين".

وتابع: "المباراة السابقة كانت خارج ملعبنا، ولعبنا بمهاجمين اثنين.. اليوم أوزيل كان جيدًا جدًا، لكني أؤمن بأن اللاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

وعن إمكانية منافسة أرسنال على لقب البريميرليج، هذا الموسم، قال إيمري: "نحن نأخذ كل مباراة كأنها تحدٍ لنا، الاستمرار في الفوز صعب، واليوم كانت مباراة مهمة جدًا، لأن ليستر سيتي قريب مننا في الجدول، نحن فقط نركز في كل مواجهة بشكل منفصل".
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