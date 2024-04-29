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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يشكر قطر على دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي في الرياض

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر في الرياض الجهود لضمان وقف إطلاق نار في غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على الدور المركزي لقطر في هذه المساعي.

وأردفت بأن بلينكن شدد على ضرورة قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة، كما شدد خلال اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم  على الالتزام المشترك بزيادة تقديم المساعدات لغزة.

كما ذكرت الخارجية الأمريكية أن الجانبان أكدا قوة العلاقات بين واشنطن والدوحة ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

يأتي ذلك فيما ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

وزارة الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن

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