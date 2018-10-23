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منوعات

تعرف على أغلى سائل في العالم بـ 39 مليون دولار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
كريم جمال
يعد سائل سم العقرب هو الأغلى في العالم بعد اكتشاف استخداماته المتعددة والمفيدة، والذى يعرف بإسم "Deathstalker " وهو أخطر أنواع العقارب، حيث يبلغ الجالون الواحد منه إلى 39 مليون دولار.

ابتكر باحثون في المغرب جهاز جديد لاستخلاص السم من العقارب، وتعتمد تقنيته على العمل عن بعد، ويستطيع استخلاص السم من 4 عقارب مرة واحدة.

يذكر أن سم العقرب مهم جدًا، ويستخدم طبيًا، حيث تستعمل مادة "كلوروتوكسين" الموجودة في السم لعلاج سرطان الدماغ والحبل الشوكي.
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