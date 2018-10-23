تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري.
مقادير عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري :
أرنب مقطع
5 قطع جزر بيبي
2 كرفس صحيح
بصل جوليان
4 روزماري
4 كوب مرقة دجاج
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
نصف كيلو زيتون أسود مخلي وأخضر مخلي
ملح وفلفل
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون ليمون معصفر
وللتقديم: أرز بسمتي اصفر مطهو جاهز .
طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزمارى :
* يتبل الأرنب بالملح والفلفل
* يشوح في زيت زيتون حتى نحصل على اللون البني
* يضاف ربع كوب زيت زيتون في طاسة مع البصل والكرات والجزر ويطهى لمدة 8 دقائق
* تضاف الصلصة والروزماري ويطهى مرة أخرى لمدة 5 دقائق
* يوضع الأرنب والمرقة وملح وفلفل حتى الغليان
* تغطى وتترك على النار 30 دقيقة أخرى
* يضاف الزيتون و2 كوب مرقة أخرى حتى يصبح القوام سميكا (20 دقيقة أخرى)
* ويقدم ساخنا.
مقادير عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري :
أرنب مقطع
5 قطع جزر بيبي
2 كرفس صحيح
بصل جوليان
4 روزماري
4 كوب مرقة دجاج
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
نصف كيلو زيتون أسود مخلي وأخضر مخلي
ملح وفلفل
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون ليمون معصفر
وللتقديم: أرز بسمتي اصفر مطهو جاهز .
طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزمارى :
* يتبل الأرنب بالملح والفلفل
* يشوح في زيت زيتون حتى نحصل على اللون البني
* يضاف ربع كوب زيت زيتون في طاسة مع البصل والكرات والجزر ويطهى لمدة 8 دقائق
* تضاف الصلصة والروزماري ويطهى مرة أخرى لمدة 5 دقائق
* يوضع الأرنب والمرقة وملح وفلفل حتى الغليان
* تغطى وتترك على النار 30 دقيقة أخرى
* يضاف الزيتون و2 كوب مرقة أخرى حتى يصبح القوام سميكا (20 دقيقة أخرى)
* ويقدم ساخنا.