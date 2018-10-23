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مرأة

طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:55 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أ سماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري.

مقادير عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري :

أرنب مقطع
5 قطع جزر بيبي
2 كرفس صحيح
بصل جوليان
4 روزماري
4 كوب مرقة دجاج
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
نصف كيلو زيتون أسود مخلي وأخضر مخلي
ملح وفلفل
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون ليمون معصفر
وللتقديم: أرز بسمتي اصفر مطهو جاهز .

طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزمارى :

* يتبل الأرنب بالملح والفلفل

* يشوح في زيت زيتون حتى نحصل على اللون البني

* يضاف ربع كوب زيت زيتون في طاسة مع البصل والكرات والجزر ويطهى لمدة 8 دقائق

* تضاف الصلصة والروزماري ويطهى مرة أخرى لمدة 5 دقائق

* يوضع الأرنب والمرقة وملح وفلفل حتى الغليان

* تغطى وتترك على النار 30 دقيقة أخرى

* يضاف الزيتون و2 كوب مرقة أخرى حتى يصبح القوام سميكا (20 دقيقة أخرى)

* ويقدم ساخنا.
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