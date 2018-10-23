تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري.



مقادير عمل أرانب بصوص الزيتون والروزماري :



أرنب مقطع

5 قطع جزر بيبي

2 كرفس صحيح

بصل جوليان

4 روزماري

4 كوب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

نصف كيلو زيتون أسود مخلي وأخضر مخلي

ملح وفلفل

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون ليمون معصفر

وللتقديم: أرز بسمتي اصفر مطهو جاهز .



طريقة عمل أرانب بصوص الزيتون والروزمارى :



* يتبل الأرنب بالملح والفلفل



* يشوح في زيت زيتون حتى نحصل على اللون البني



* يضاف ربع كوب زيت زيتون في طاسة مع البصل والكرات والجزر ويطهى لمدة 8 دقائق



* تضاف الصلصة والروزماري ويطهى مرة أخرى لمدة 5 دقائق



* يوضع الأرنب والمرقة وملح وفلفل حتى الغليان



* تغطى وتترك على النار 30 دقيقة أخرى



* يضاف الزيتون و2 كوب مرقة أخرى حتى يصبح القوام سميكا (20 دقيقة أخرى)



* ويقدم ساخنا.