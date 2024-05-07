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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سيطرة إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني مقدمة لعملية عسكرية كبيرة

معبر رفح الفلسطيني
معبر رفح الفلسطيني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن سيطرة إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني بين مصر وغزة يبدو بمثابة "مقدمة" لعملية عسكرية كبيرة، ولكن لم نر بعد بدء هذه العملية.

 

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي: "هذه العملية العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية استهدفت بوابة رفح فقط، ولم تكن عملية في المناطق المدنية التي أمروا بإخلائها، لذا سنستمر في توضيح أننا نعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح".

 

وقال ميلر إن العملية العسكرية الإسرائيلية لا يمكن اعتبارها أن هي العملية في رفح التي حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من القيام بها.

 

وتابع: "يبدو أن هذه عملية محدودة، لكن بالطبع يعتمد الكثير منها على ما سيأتي بعد ذلك". 

 

وأضاف: "لقد قالوا، أعتقد ذلك بكل وضوح، أنه ليس سراً أنهم يريدون القيام بعملية عسكرية كبيرة هناك، وأوضحنا أننا نعارض مثل هذه العملية".

 

ولم يذكر ميلر ماذا سيكون رد الولايات المتحدة إذا نفذت إسرائيل عملية كبيرة، والتي حاولت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً ردع إسرائيل عن القيام بها.

وقال ميلر، إن كل وفاة لأي مدني، وخاصة الأطفال، هي مأساة سواء كان ذلك في رفح أو في أي مكان آخر داخل غزة، وقد أوضحنا ذلك.

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