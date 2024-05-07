تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص والشروع في قـ.تل شقيقه لجلسة 9 مايو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة سائق لإتهامه بقتل شخص وشروعه في قتل شقيقه، وحيازته لأسلحه نارية دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة 9 مايو المقبل وذلك للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۱٥٨ لسنة ۲۰۲٣ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لـ"محمد ك م" ٣٦ سنة تاجر سيارات - مقيم ناي مركز قليوب ، لأنه في يوم ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب قتل المجني عليه "أحمد إبراهيم "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على لذلك الغرض سلاح ناري " ات وصفه"، فما أن ظفر به حيث أيقن تواجده قتله انتقاماً منه إثر خلف استعر بينهم، وأعد حتى باغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه شرع في قتل "محمد إبراهيم "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقاما منه إثر خلف استعر بينهم، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري " ات وصفه، فما أن ظفر به حيث أيقن تواجده حتى باغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بيد أنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.



وإستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية اليه" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.