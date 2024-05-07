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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: إجلاء 150 ألف فلسطيني من منطقة العمليات في رفح

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء نحو 150 ألف فلسطيني حتى الآن من منطقة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن عملية رفح ستكون محدودة.

وقال: موقف واشنطن فيما يتعلق برفح لا يزال على حاله، وقد أعربنا عن قلقنا إزاء الأنشطة في المنطقة المزدحمة التي من شأنها أن تعرض المدنيين للخطر".

وأضاف أنه يجب على إسرائيل وحماس تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن الرئيس جو بايدن أوضح ذلك في حديثه مع نتنياهو، مضيفا: نعمل على ضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية وفتح معبري رفح وكرم أبو سالم".

وأشار إلى أن واشنطن تأمل أن تتمكن إسرائيل وحماس من سد "الفجوات المتبقية" بشأن اتفاق الهدنة، لافتا إلى أنهما قادران على تجاوز الخلافات بينهم.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستراقب تحركات الجيش الإسرائيلي في رفح.

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