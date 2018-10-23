وفد استثماري يضم ممثلي 50 شركة أمريكية يصل اليوم إلى القاهرة

يصل وفد يضم ممثلي 50 شركة أمريكية، إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث فرص الاستثمار في مصر.





وتنظم الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وغرفة التجارة بالولايات المتحدة، ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي جلسة نقاشية على مستوى الوزراء غدًا، الأربعاء، وبعد غدٍ، الخميس، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وتسعة وزراء آخرين وهم: وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.