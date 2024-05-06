قرار مفاجئ.. فرج عامر يعلق على لقطة طرد حسام حسن بمباراة الزمالك

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الطرد الذي تعرض له حسام حسن لاعب الفريق خلال لقاء الزمالك ببطولة الدوري، والذي انتهى بفوز فريق سموحة بهدف دون رد، كان قرار مفاجئ، خاصة أن غرفة الفار قد أكدت للحكم محمود البنا أن اللعبة ركلة جزاء صحيحة لفريق سموحة.

وقال فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العدالة التحكيمية أحد أهم عناصر تطوير كرة القدم، مؤكدا أن الحكم محمود البنا كان حكم غرفة الفار في أحد لقاءات الزمالك السابقة وكان من المفترض عدم إسناد اللقاء له.

وتابع رئيس نادب سموحة، أن أخطاء الحكام تؤثر على سمعة الحكام المصرية، مؤكدا ان الفوز كان مستحق لنادي سموحة.