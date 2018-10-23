منظومة جديدة لمنع التلاعب في توريد الأسمدة.. وباركود لضمان وصولها للمزارعين

استعرض الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة على المزارعين، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة مني محرز، نائب الوزير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فضلًا عن ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات.





وأكد وزير الزراعة، أن المنظومة الجديدة ستمنع التلاعب وتهريب الأسمدة أثناء نقلها من المصنع إلى الجمعية وتفادي تكرار ما حدث في الأعوام السابقة إذا ما تضافرت الجهود ما بين المسئولين في الوزارة مع القيادات التعاونية.





وأشار إلى أنه تم استحداث 2 باركود أحدهما مع مدير الجمعية الزراعية والآخر مع أمين المخزن لاعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية وعمل محضر فحص من لجنة مشكلة لهذا الغرض، بمشاركة ممثلي الفلاحين للتأكد من صلاحية الأسمدة وتسليم الحصة كاملة، وعلى أن يقوم السائق بتسليم صورة من المحضر والبوليصة بعد اعتمادها بالباركود إلى قطاعات التوزيع مرة أخرى.





وقال "أبوستيت"، إنه لن يتم توزيع الأسمدة على المزارعين إلا بعد دخولها مخازن الجمعية وقيدها في سجلاتها، لافتًا إلى أن أي تلاعب في الباركود أو الأختام ومحاضر الفحص سيؤدي الى إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





كما أوضح وزير الزراعة أن هذه المنظومة سيتم تطبيقها اعتبارا من الموسم الشتوي الحالي، مشددًا على أهمية وصول الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية مع بداية الموسم مع ضرورة التزام شركات الأسمدة بالوفاء بحصة وزارة الزراعة من الانتاج.





كما ناشدت وزارة الزراعة الفلاحين بالإبلاغ عن أي حالات تلاعب او تهريب للأسمدة.