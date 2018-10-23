بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على آيك أثينا اليوناني بدوري الأبطال

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره آيك أثينا اليوناني، اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة مساءً، على ملعب أثينا الأولمبي "سحيروس لويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى الفريق البافاري، في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على آيك أثينا اليوناني، وخطف الصدارة من أجل التربع على قمة المجموعة.



وكان بايرن ميونخ حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-0، بينما تعادل أمام أياكس الهولندي 1-1، في الجولة الماضية والأخيرة.



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تعيين الحكم الروسي أليكسي كولباكوف، لإدارة المباراة بين الفريق البافاري والفريق اليوناني.



وأسفرت قرعة دوري الأبطال، على وقوع بايرن ميونخ وأثينا اليوناني، في المجموعة الخامسة بجانب كل من بنفيكا البرتغالي، وأياكس الهولندي.



ويحتل البافاري وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع أياكس المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل بنفيكا المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يحتل أثينا المركز الأخير بلا أي نقاط.

