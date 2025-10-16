قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

«الرحمة أفعال وليست أقوالا».. الأوقاف تعلق على واقعة مسن أثناء لحاق الأتوببس

واقعة سقوط مسن
واقعة سقوط مسن
عبد الرحمن محمد

أشعل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من الغضب، بعدما أظهر لحظة سقوط رجل مسن يُدعى الحاج فوزي أمام أحد الأتوبيسات، عقب مشادة كلامية مع المُحصّل، في مشهد وصفه كثيرون بالقاسي والمؤلم.

وظهر في الفيديو الرجل المسن وهو يحاول الصعود إلى الأتوبيس حاملاً بعض الأوراق الطبية، بينما كان السائق والمحصّل يتحدثان معه بطريقة غاضبة، قبل أن يتحرك الأتوبيس بشكل مفاجئ ليسقط الرجل أرضًا على وجهه، في لقطة أثارت تعاطف المارة الذين هرع بعضهم لمساعدته على الفور.

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن غضبهم الشديد من غياب الرحمة وسوء المعاملة، خاصة وأن المسن بدا عليه الإرهاق، وكأنه كان في طريقه لمراجعة طبية أو عائدًا من مستشفى، ليجد نفسه يواجه معاملة غير إنسانية بدلًا من الدعم والمساندة.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أكدت فيه رفضها التام لمثل هذه التصرفات، مشددة على أن "الأخلاق أفعال لا أقوال، والرحمة سلوك لا شعارات"، مشيرة إلى أن التصرف الصحيح كان يجب أن يكون بمساعدة الرجل على الصعود إلى الأتوبيس بدلًا من تجاهله أو الإساءة إليه.

وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من القبض على صاحب الأتوبيس المتسبب في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف الذي هزّ مشاعر المصريين.

