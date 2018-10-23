عرفات يشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية.. ويؤكد: نفذنا المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف كيلومتر.. وأنشأنا 10 محاور جديدة على النيل و30 كوبري لمنع الاختناق المروري

عرفات أمام وزراء النقل العرب:

نفذنا المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف كيلومتر

أنشأنا 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق

شيدنا 30 كوبري علويا جديدا على الشبكة لمنع التقاطعات السطحية

أنهينا التطوير الشامل لـ 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد

حققنا تقدما ملحوظا في مجال النقل البحري

انعقد اجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.واستعرض "عرفات"، في كلمته أهم ما تقوم به وزارة النقل المصرية لتطوير عناصر المنظومة، لافتا إلى أنه في مجال الطرق والكباري، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف كيلومتر بهدف إنشاء محاور تنموية جديدة والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية والعمرانية، بالإضافة إلى تطوير 2500 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء 30 كوبري علوي جديد على الشبكة لمنع التقاطعات السطحية وحل الاختناقات المرورية.أما في مجال السكك الحديدية، قال وزير النقل إنه تم وضع آليات زيادة مساهمة قطاع السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، كما تم تنفيذ مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر لتصل نسبة الخطوط المكهربة على الشبكة لحوالي 35% لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إنهاء التطوير الشامل لـ 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد.وأضاف عرفات أنه تم التجديد الشامل لمسافة 1000 كيلومتر من خطوط الشبكة، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة سكة حديد مطورة، بالإضافة إلى إنشاء خط سريع "العلمين /العين السخنة" بطول 500 كيلومتر.أما في مجال مترو الأنفاق، أكد وزير النقل أنه سيتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق حتى 2022 بطول 113 كيلومترا وإجمالي أطوال 210 كيلومترات، وإنشاء LRT أو خط القطار الكهربائى "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 68 كيلومترا، موضحا أنه تم تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كيلومتر، وإنشاء 2 خط مونوريل لمدينة السادس من أكتوبر بطول 35 كيلومترا وللعاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كيلومترا، ليصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والنقل الجماعى السككى إلى 272 كيلومتر فى عام 2022.وعن مجال النقل البحري، قال "عرفات" إن مصر حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث إن المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس والذى يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التنمية في مصر ويحقق الاستفادة الكبيرة من مميزات الموقع الاستراتيجي لمصر، واستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية.وأضاف: "تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية مثل المحطات متعددة الأغراض فى موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وتم التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية وتطبيق نظام النافذة الواحدة".وتابع عرفات: "أما في مجال الموانئ البرية والجافة، فقد تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة بمعرفة المستثمرين والقطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط" كأولوية أولى، كما تم التخطيط لإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية عند تقاطعات الطريق الدائرى الإقليمى مع المحاور الرئيسية على الشبكة لتحقيق التكامل بين مراكز النقل اللوجيستية والموانئ الجافة مع شبكة الطرق الدائرية الجديدة، وتنفيذ مخطط للتطوير الشامل لميناء السلوم البرى".وأشار إلى أن مصر حققت تطورا كبيرا في مجال النقل النهري، حيث من المخطط زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل إلى 10 ملايين طن من حجم المنقولات عام 2025، بالإضافة إلى التخطيط لطرح إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة في مدن "قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر" بإجمالي طاقة تداول 34.7 مليون طن / سنة.