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فن

دينا فؤاد وغادة عادل في الجيم.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت النجمة دينا فؤاد جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدة صور تجمعها بكل من الفنانة غادة عادل ودنيا محمود عبد العزيز والمدرب الخاص بهم، خلال ممارستهم التمارين الرياضية.

وتفاعل الجمهور مع الصور متسائلين هل هناك عمل فني يجمع بينهم أم أنها صدفة؟.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد الفنية كان مسلسل "أمر واقع" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

المسلسل من تأليف الدكتور محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من نبيل الحلفاوي وكريم فهمي وأحمد وفيق ونجلاء بدر وريم مصطفى ودينا فؤاد ونيكولا معوض ونهى عابدين وأحمد فتحي وملك قورة وياسر على ماهر.
دينا فؤاد وغادة عادل في الجيم.. صور
دينا فؤاد وغادة عادل في الجيم.. صور
دينا فؤاد وغادة عادل في الجيم.. صور
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