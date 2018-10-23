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تعليم

الخشت يوضح هدف كتاب تأسيس عصر ديني جديد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
ياسمين سامي
افتتحت جامعة القاهرة اللقاء المفتوح مع الطلاب فى إطار ندوة مشتركة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان " تفكيك الفكر المتطرف " وبدأ الطلاب فى توجيه استفساراتهم لوزير الأوقاف ورئيس الجامعة حيث سألت احدى الطالبات عن هدف ومغزى كتاب "تأسيس عصر دينى جديد ".

فأجاب الخشت موضحا ان الكتاب يأتي كدعوة إلى الدخول فى عصر جديد فى التفكير والعقل الدينى وتأسيس خطاب دينى معتدل لمواكبة التحولات التى تحدث فى المجتمع.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قد قال، إن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الجديدة، مؤكدًا أن النهضة الحقيقية هي نهضة العقل المصري وتطويره نحو التفكير العلمي والأخذ بأخلاق التقدم. وشدد على أن مسألة تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية في بناء المجتمع، وأن مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات، مشيرًا أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل لطلابها في وحمل عنوان "تطوير العقل المصري"، وذلك في إطار مشروع فكري تتبناه الجامعة ويستهدف تطوير العقل ليقوم علي التفكير العلمي والنقدي والعقلاني من أجل بناء مجتمع جديد.
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