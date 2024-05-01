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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مركز نصر النوبة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالإسراع بنهو الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة ، وتذليل كافة المعوقات  والذى يشمل حالياً تنفيذ 20 كم بواسطة 2 شركة بنسبة وصلت إلى 67 %  ، فيما يتم تنفيذ 4 كم منها لأعمال الرصف وذلك بتكلفة إجمالية 169مليون جنيه. 

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة العديد من المشروعات التنموية والخدمية برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، ومسئولى الشركة المنفذة والجهات التنفيذية المعنية. 

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مشروعات 

كما تفقد اللواء أشرف عطية مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكى / النقرة بطول 50 كم ، والذى تم نهوه بنسبة 100 % ، وبتكلفة 160 مليون جنيه. 

وشدد المحافظ على أهمية نهو مشروعات البنية التحتية فى مسافة 18 كم أخرى، ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف، مع سحب أى مشروعات من الشركات المتقاعسة لسرعة نهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، وقدم أشرف عطية شكره لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير للدور المتميز الذى تقوم به لخلق شرايين مرورية جديدة ومتطورة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين. 

 

 

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