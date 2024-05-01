عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر «إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لكلية التربية النوعية بعنوان «إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية في ضوء التحول الرقمي» الذي أقيم بمركز إبداع مصر الرقمي «كريتيفا».

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح محسن، مدير مركز إبداع مصر الرقمية، ومصطفى عبد الحميد، عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، وممثل فرع القليوبية القانوني، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

وتضمن المؤتمر معرضا لمنتجات الطلاب، وأبرزها ديكورات المنازل والحقائب والتطريز. 

وفى كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز روح الإبداع من خلال إنشاء بيئات تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي والتحليل العميق، وتوفير الفرص للطلاب للمنافسة في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن جامعة بنها تسعى إلى تعزيز هذه الروح بين طلاب الجامعات من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية وإنشاء برامج تعليمية متطورة، ودعم الأبحاث العلمية وتوفير الدعم والتشجيع على البحث العلمي والابتكار.

وقال: “كما تهدف جامعة بنها إلى إنشاء مجتمع طلابي نشط إيمانا منا بأن التحفيز والتشجيع على الإبداع والمنافسة بين طلاب الجامعات يسهم في نموهم الأكاديمي والمهني، ويعزز فرصهم للنجاح في مجتمع العمل في المستقبل”.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، إن الكلية تعد مركز إشعاع ورعاية واكتشاف للإبداع والمبدعين من خلال مناهج وبرامج دراسية تؤهل لسوق العمل وتنمي المواهب، مشيرا إلى أن الكلية أرض خصبة لإفراز الطلاب ذوي المهارات العملية والفنية وإعدادهم ليكونوا جيلا قادرا على تحمل المسئولية. 

فيما أوضحت الدكتورة غادة شاكر أن المؤتمر تناول محاور الابتكارات العملية في ضوء التحول الرقمي، والتحول الرقمي وأهميته في تحفيز الطلاب على تنمية الإبداعات للمنافسة في سوق العمل، وتصورات مبتكرة من إنتاج أعمال الطلاب كنواة لمشروعات صغيرة يتم تسويقها إلكترونيا تماشيا مع التنمية المستدامة. 

جامعة بنها أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها برامج تعليمية متطورة هيئة الشبان العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

موضوعات متعلقة

مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بعقار في القليوبية

محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لشم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين

محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر

بسبب مبلغ مالي.. ضبط المتهمين بطعن عامل بكفر شكر في القليوبية

قبل شم النسيم.. ضبط رنجة فاسدة فى حملة على محلات بيع الأسماك بالقليوبية

الكشف على 1403 مواطنين فى قافلة طبية بالقليوبية

قابيل وهابيل القليوبية.. الأخ يتخلص من أخيه| والسبب صادم

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بمراكز الشباب بالقليوبية للشئون القانونية

ترشيحاتنا

تضرر قلعة هاري بوتر إثر هجوم روسي على أوكرانيا| فيديو

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ