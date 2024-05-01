رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر «إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية»

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لكلية التربية النوعية بعنوان «إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية في ضوء التحول الرقمي» الذي أقيم بمركز إبداع مصر الرقمي «كريتيفا».

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح محسن، مدير مركز إبداع مصر الرقمية، ومصطفى عبد الحميد، عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية، وممثل فرع القليوبية القانوني، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتضمن المؤتمر معرضا لمنتجات الطلاب، وأبرزها ديكورات المنازل والحقائب والتطريز.

وفى كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز روح الإبداع من خلال إنشاء بيئات تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي والتحليل العميق، وتوفير الفرص للطلاب للمنافسة في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن جامعة بنها تسعى إلى تعزيز هذه الروح بين طلاب الجامعات من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية وإنشاء برامج تعليمية متطورة، ودعم الأبحاث العلمية وتوفير الدعم والتشجيع على البحث العلمي والابتكار.

وقال: “كما تهدف جامعة بنها إلى إنشاء مجتمع طلابي نشط إيمانا منا بأن التحفيز والتشجيع على الإبداع والمنافسة بين طلاب الجامعات يسهم في نموهم الأكاديمي والمهني، ويعزز فرصهم للنجاح في مجتمع العمل في المستقبل”.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، إن الكلية تعد مركز إشعاع ورعاية واكتشاف للإبداع والمبدعين من خلال مناهج وبرامج دراسية تؤهل لسوق العمل وتنمي المواهب، مشيرا إلى أن الكلية أرض خصبة لإفراز الطلاب ذوي المهارات العملية والفنية وإعدادهم ليكونوا جيلا قادرا على تحمل المسئولية.

فيما أوضحت الدكتورة غادة شاكر أن المؤتمر تناول محاور الابتكارات العملية في ضوء التحول الرقمي، والتحول الرقمي وأهميته في تحفيز الطلاب على تنمية الإبداعات للمنافسة في سوق العمل، وتصورات مبتكرة من إنتاج أعمال الطلاب كنواة لمشروعات صغيرة يتم تسويقها إلكترونيا تماشيا مع التنمية المستدامة.