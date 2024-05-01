فرص واعدة| 20 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر و105 اتفاقيات مشتركة.. تفاصيل

تعد العلاقات المصرية الكويتية نموذجا للعلاقات العربية والتي جسدتها العديد من المواقف الأخوية بين البلدين وأنها نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والاستثمارات.

وترتبط مصر والكويت بعلاقات قوية على مختلف الأصعدة، ويبرز ذلك بشكل واضح في الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين والتي يدعمها قوة اقتصاد البلدين وفرص الاستثمار المتاحة بخلاف اتفاقيات التعاون الموقعة.

العلاقات المصرية الكويتية

ودائما تؤكد مصر تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا كما تحظى تلك العلاقات على مر التاريخ برعاية وحرص القيادتين في مصر والكويت على تعزيزها والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

وفي هذا الصدد، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، أمير الكويت "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح"، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ودعم العمل العربي المشترك.

وتأتى هذه الزيارة في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة عبر العقود من الزمن ونموذجا يحتذي به في العلاقات العربية وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الكويت.

ومن خلال هذا التقرير، سوف يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز الملعومات عن العلاقات المصرية الكويتية.

وتعد الكويت وفق بيانات رسمية مصرية ثالث أكبر شريك تجارى لمصر عربيا بعد الإمارات والسعودية ورابع أكبر شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة في مصر.

والروابط التاريخية بين البلدين تعكس حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين على حد سواء.

يشار إلى أنه في عام 2014 قامت مصر والكويت بتأسيس مجلس التعاون المصري الكويتي لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والسعي نحو تعاون أكبر في مجال الاقتصاد والاستثمار.

أكبر تجمع كويتي مصري

كما تحرص الكويت سنويا على عقد "الأسبوع الكويتي" والذي يعد أكبر تجمع كويتي مصري حيث يضم قطاعات الصناعة والاستثمار والاتصالات والنفط والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة؛ ما يعزز بشكل أكبر تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في ابريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــاً لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

اتفاقيات تعاون بين البلدين

تجمع مصر والكويت عشرات من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث إن هناك حوالى 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تربط بين البلدين، تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وأسهمت تلك الاتفاقيات بشكل ملحوظ في تعزيز التعاون بين البلدين.

فضلا عن استثمارات وبرامج تنموية تجسد والطبيعة المتميزة لتلك العلاقات، إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وفي صباح اليوم، غادر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق، العاصمة القاهرة، وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعيه على أرض المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما كان في وداعه رئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت وسفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.

وفي السياق نفسه، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

حجم صادرات مصر إلى الكويت

ووفق بيان الإحصاء، جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ودعم العمل العربي المشترك.

وسجل حجم صادرات مصر إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، حسب البيان.

وبلغ حجم واردات مصر من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2022.

وجاء أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023 كالتالي:

1.آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.

2.خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.

3.محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.

4.زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.

5.ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار .

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023 كالتالي:

1.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.

3.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.

4.حديد وصلب بقيمة 2.8 مليون دولار.