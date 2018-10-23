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محافظات

لجنة لاختيار أفضل مدينة وقرية في القليوبية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إبراهيم الهوارى
بحث الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية مع اللجنة المشكلة لاختيار أفضل مدينة وقرية بالمحافظة بحضور السكرتير العام خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعلان النتيجة تمهيدا لدخول مسابقة أفضل قرية ومدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وعرضت اللجنة التي تم تشكيلها بقرار منه أهم النقاط التي سيتم التقييم من خلالها وتشمل جهود الوحدة في إزالة القمامة والإشغالات والتطوير الحضري والتجميل والحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل مع مخالفات البناء وتطوير الخدمات الإدارية والجهود المجتمعية والتغيرات المكانية وغيرها من العناصر الحيوية التي تعمل على تعميق شعور المواطن بالرضا.

كما وجه المحافظ بضرورة قيام اللجنة بالقيام بدورها على أكمل وجه والنزول على الطبيعة وقياس مدى رضا خدمة المواطنين عن أداء الوحدات مع مراعاة المزايا النسبية بين المدن.

يذكر أن لجنة الاختيار تتكون من مديري إدارات المكتب الفنى والتطوير الحضري والمتابعة والأزمات والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية.
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