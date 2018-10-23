شاهد.. فيلم تسجيلي عن إنجازات وأنشطة رجل الأعمال محمد أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» فيلما تسجيليا عن تاريخ وإنجازات رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، الذي تم عرضه أثناء تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.



وشهد الحفل حضورا من جانب السفارة المصرية متمثلا فى السفير إيهاب أبو سريع، القنصل العام في ميلانو، الذى شارك في الحفل الذى نظمته مؤسسة الثقافة والتضامن الإيطالية لتكريم محمد أبو العينين، والدكتور زاهي حواس، وحظي الحفل بتغطية عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب.



وتعد جوائز نجوم العطاء الاجتماعي، واحدةً من الجوائز الاجتماعية والثقافية المهمة، نظرًا لما تحظى به المنظمة من أهمية كبيرة، وتعتبر "الثقافة والتضامن" واحدة من أكبر المؤسسات والتي تهدف إلى نشر كل ما يعبر عن الثقافة والتضامن وزيادة الوعي في القضايا العالمية المتعلقة بالحفاظ على تعزيز الثقافة فى شتى المجالات سواء الفن والتاريخ والآثار والمسرح والسينما والفنون.



ويتم اختيار 20 فائزًا كل عام فى شتى المجالات للفوز بجوائز "نجوم العطاء الاجتماعي" سواء أشخاصًا أو مؤسسات؛ اعترافًا بدورهم في المجال الاجتماعي والثقافي والتضامن بين الشعوب، وتحقيقهم نتائج مؤثرة فى تلك المجالات.



ويُقام الحفل هذا العام 2018 للمرة العاشرة فى تاريخه، وتم تأسيس جوائز العطاء الاجتماعي الدولي بهدف الاعتراف بهؤلاء الذين يبذلون جهودا من أجل الإنسانية ولتثمين عطائهم.



حضر الحفل طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب ، وإلهام أبو الفتح مدير عام شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى.

