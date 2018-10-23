محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

قال المطرب محمد رشاد؛ أنه لن يتحدث في أسباب الخلاف الذي أدى إلى إلغاء حفل زفافه على المذيعة مي حلمي؛ موضحا أن هناك حبا كبيرا وعشرة بينهما؛ والمشاكل التي حدثت كلها أمور واردة.



وأكد في أول تصريحات تليفزيونية له على فضائية « أون اي »؛ أن الصدمة كانت كبيرة عليه وليس على « مي » فقط؛ مؤكدا أن الحالة الصحية لمي جيدة ولا حقيقة لإصابتها بجلطة في القلب.



وأشار أن البعض حاول الدخول بينهما وأدى ذلك الي الخلاف الذي وقع وعلى أثره الغي الفرح قبل كتب الكتاب؛ منوها بأن الماديات لا تحدث مشكلة أبدا بين اثنين يحبان بعضهما وكان من الممكن أن يحل الأمر بشكل آخر.



