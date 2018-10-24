غطاطي: مهلة لمربي الدواجن لنقل مزارعهم إلى الظهير الصحراوي

قال النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، أنه ستكون هناك مهلة لمربي الدواجن من أجل نقل مزارعهم إلى الظهير الصحراوي ، مضيفا أنه من المتوقع حصول مربي الدواجن على قروض بنسبة 5 % من جانب المركزي.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن نقل مربي الدواجن إلى الظهير الصحراوي ، يمنع انتقال الأمراض الناتجة عنه والحفاظ على المواطنين.





وأكد أنه لابد أن يكون للدولة دور هام في توفير البنية الأساسية، من أجل تيسير نقل مربي الدواجن إلى الظهير الصحراوي.



