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غطاطي: مهلة لمربي الدواجن لنقل مزارعهم إلى الظهير الصحراوي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
النائب إيهاب غطاطي
النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب
حسام الحارتي
قال النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، أنه ستكون هناك مهلة لمربي الدواجن من أجل نقل مزارعهم إلى الظهير الصحراوي ، مضيفا أنه من المتوقع حصول مربي الدواجن على قروض بنسبة 5 % من جانب المركزي.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن نقل مربي الدواجن إلى الظهير الصحراوي ، يمنع انتقال الأمراض الناتجة عنه والحفاظ على المواطنين.

وأكد أنه لابد أن يكون للدولة دور هام في توفير البنية الأساسية، من أجل تيسير نقل مربي الدواجن إلى الظهير الصحراوي.

وأردف: نحتاج الي مهلة لا تقل عن ثلاث سنوات من أجل توفير البنية التحتية، ونقل مربي الدواجن إلى الظهير الصحراوي"، مضيفا أن الإعفاء الضريبي ، وتوفير القروض الميسرة ، والبنية التحتية ، من جانب الدولة ستكون حافزا أساسيا من أجل تلبي نقل مربي الدواجن إلى الظهير الصحراوي.
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