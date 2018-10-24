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أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء البلغاري يشهد عروض الصوت والضوء بالأهرامات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:06 م
ايكترينا زاهاريفا
ايكترينا زاهاريفا
محمدالاسكندرانى
على رأس وفد رفيع المستوى من دولة بلغاريا، حضرت وزيرة الخارجية البلغارية ونائب رئيس الوزراء ايكترينا زاهاريفا، عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم باللغة الانجليزية.

وكان فى استقبالهما فاروق جعفر مدير عام منطقة الهرم نيابة عن سامح سعد رئيس الصوت والضوء وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البلغارى ونائبه لمصر والتى استغرقت عدة أيام.

وكان سامح سعد قد صرح بأن هذه الزيارة هى ضمن سلسلة زيارات لشخصيات مهمة ووفود رفيعة المستوى حرصوا على حضور عروض الصوت والضوء منهم الرئيس الفيتنامى السابق تران داى كوانج ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة وعمدة فرانكفورت ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفد صينى رفيع المستوى واعضاء من مجلس النواب الفرنسى والعديد من الشخصيات المهمة والوفود.

وعن زيارة نائب الوزراء البلغارى والوفد المرافق لها، أكد أنها زيارة مهمة لمصر لابد من الاستفادة منها، فبلغاريا من أكبر الدول المصدرة للسياح وهو ما يجعل حركة السياحة اكثر انتعاشا حيث يعود بالايجاب على أعداد السائحين البلغاريين فى مصر.

وعبرت وزيرة الخارجية عن سعادتها وامتنانها لوجودها فى مصر وحضورها عرض الصوت والضوء هذا العرض الاسطورى فى منطقة من أكثر المناطق جذبا فى العالم، كما عبرت عن رغبتها فى العودة مرة أخرى لمصر وحضورها عرض الصوت والضوء بمناطقها الأخرى (معبد الكرنك- معبد ابو سمبل – معبد أبوسمبل – معبد حورس بادفو).
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