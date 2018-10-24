إيكاردي يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضيفًا على نظيره برشلونة الإسباني، في مواجهة نارية، اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشرت صحيفة "موند ديبورتيفو" الإسبانية، التشكيل المتوقع للنيراتزوري في مواجهة البارسا حيث جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: اسامواه - سكرينيار - دي فري - فرسالجكو

خط الوسط: بروزوفيتش - فيتشينو

خط الوسط الهجومي: بيريسيتش - بورخا فاليرو - بوليتانو

خط الهجوم: - إيكاردي



ويفتقد إنتر ميلان لجهود راجا ناينجولان نجم وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة في ديربي ميلانو الذي حسمه أمام جاره إي سي ميلان، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.