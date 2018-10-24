برلماني: تدريس مادة حقوق الإنسان أصبح ضرورة ملحة

أكد علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ضرورة ملحة، داعيًا لمبادرة قومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.



وأشار "بدر"، خلال الاجتماع الدوري العاشر للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المنعقد بأحد فنادق القاهرة الآن، إلى ضرورة التعاون الدائم بين اللجنة وبين منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن هناك نظرة سلبية كانت سائدة عن حول الحقوقيين رغم أنه مجال في غاية الأهمية.



وأوضح أنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها عملا وطنيا قوميا عربيا.