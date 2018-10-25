الرئيس السيسي يغادر إلى الخرطوم لرئاسة اجتماعات اللجنة المشتركة مع السودان

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة تستغرق يوما واحدا، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان.



وسبقت اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة، ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في 5 أكتوبر 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة، بما يعكس التعبير عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة، وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، والتي توليها مصر اهتماما خاصا.



ودعا الرئيس السيسي إلى إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تجسد العلاقات الوثيقة والممتدة، وترسم الأطر اللازمة لإحراز التقدم في شتى مجالات العلاقات الثنائية.