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أخبار العالم

النائب العام السعودي يفجر مفاجآت جديدة في قضية مقتل خاشقجي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:40 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
رشا عبد الوهاب
كشف النائب العام السعودي عن أن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي – رحمه الله -، فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأضاف أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
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