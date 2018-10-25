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محافظات

نادي الطيران: اختيار الأقصر لعقد الجمعية العمومية يهدف لتنشيط السياحة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:07 م
الكابتن سمير عبد
الكابتن سمير عبد الروؤف
شمس يونس
أكد الكابتن سمير عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة نادي الطيران المصري أن سبب اختيار الأقصر لعقد مؤتمر الجمعية العمومية لنادى الطيران يهدف إلي التعرف على محافظة الأقصر ومعالمها الأثرية لتنشيط السياحة.

وأضاف أن فعاليات الجمعية العمومية تشهد حضور شخصيات دولية هامة، منهم زاهي حواس، وزير الآثار الاسبق، ورؤساء لجان الجمعية العمومية، و رالي الإتحاد الدولي، والأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.

الجدير بالذكر بأن الأقصر تستضيف فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لـ"FAI" للطيران الدولي في دورته الـ 112، بمشاركة ما يقرب من 50 شخصية هامة، و400 عضو من أكثر من 120 دولة أوروبية وعربية.

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