شاهد.. شيكابالا مع زوجته خلال قضاء إجازة باليونان

نشر محمود عبد الرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الزمالك المعار لنادي أبولون اليوناني، صورة جديدة له مع زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".



ويسعى الزمالك لتمديد عقد اللاعب بعد إعارته لنادي أبولون اليونانى؛ لأن عقد شيكابالا مع النادي يتبقى فيه موسم آخر بخلاف الموسم المقبل.



مما يعنى ارتباط اللاعب بعقد رسمى مع الزمالك عقب انتهاء إعارته ولا يمكنه الرحيل بالمجان وسيعود مرة أخرى لناديه لذلك يسعى الزمالك لتمديد عقده.