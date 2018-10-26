رد فعل عنيف من فلسطين على استقبال السلطان قابوس لـ نتنياهو في مسقط

قالت حركة فتح، اليوم الجمعة، إن زيارة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى سلطنة عُمان، ولقاءه السلطان قابوس؛ هو نسف لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس الأرض مقابل السلام الشامل، ومن ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.



وعلق منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح على لقاء السلطان قابوس ونتنياهو قائلا: "ما جدوى التطبيع العلني من قبل عُمان وقطر مع العدو الصهيوني في هذا الوقت"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.



وأكد الجاغوب أن حركة فتح تدين بشدة التطبيع المجاني مع الاحتلال، بدون اعتراف إسرائيل بالحق الفلسطيني والعربي وإعادة الاراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح أن كل ما يحدث هو: "تطبيق صريح لخطة نتنياهو كوشنر جلانبلات، التي من أهم بنودها؛ فتح علاقات مع الدول العربية وإسرائيل، ثم النظر في السلام مع الفلسطينيين"، مطالبا برد شعبي عربي على ما يجري من تطبيع مجاني مع عدو لا يحترم الحقوق الفلسطينية والعربية.



وعاد نتنياهو، اليوم، من سلطنة عُمان؛ بعد أن بحث مع السلطان قابوس، تعزيز العلاقات بين الدولتين.