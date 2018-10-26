العدل الأمريكية تكشف مصير المتهم في واقعة الطرود المشبوهة

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إن الرجل المشتبه بأنه قام بإرسال 14 طردا ملغوما على الأقل إلى منتقدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه السجن لمدة تصل إلى 48 عاما لتصبح بذلك الرقم الذي أعلنه وزير العدل جيف سيشنز في وقت سابق.



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سارة فلوريس أن الرقم الصحيح هو ما يصل إلى 48 عاما.



كان سيشنز قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق إن المشتبه به سيزار سايوك يواجه السجن لمدة تصل إلى 58 عاما.