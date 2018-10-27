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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يتفقد الكشف الأثري لمقصورة رمسيس الثاني.. اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
يتفقد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، اليوم السبت، آخر ما توصلت إليه البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس، والعاملة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار بجامعة عين شمس، ووزير الآثار السابق.

وتأتي الزيارة التفقدية، بعد انتهاء الكشف الكامل عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار عرب الحصن بالمطرية، والتي كان قد سبق الكشف عن جزء منها في موسم الحفائر الماضي (مارس/إبريل 2018).

واستكملت البعثة، أعمال الحفر الأثري هذا الموسم، والذي أسفر عن كشف باقي المقصورة، مع الكشف عن مجموعة من أعتاب الأبواب المؤدية إليها لتتضح الصورة الكاملة عنها.
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