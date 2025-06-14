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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. هذه عقوبة تسريب الأسئلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

يبدأ غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، الذي يخوضه هذا العام عدد 813 ألف 875 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم حوالي 45 ألف و522 طالبا ، بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث  768 ألف و353 طالبا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية، مقسمين كالتالي : 

  • 1973 لجنة في المدارس 
  •  9 لجان في السجون 
  • 6 لجان في المستشفيات 
  • 24 لجنة للطلاب المكفوفين
  • 17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا .

ويشارك من منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، عدد 120232 ملاحظ على مستوى الجمهورية .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025  ، ستكون مثل العام الماضي دون تغيير، حيث ستتضمن 85 % أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة المقالية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

امتحانات الثانوية العامة 2025 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الطلاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية

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