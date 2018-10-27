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أخبار العالم

سيول الأردن يتصدر تريند تويتر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
شيرين عادل
تصدر تريند "سيول الأردن"، قائمة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بدولة الأردن خاصة بعد ضحايا سيول البحر الميت الذين لقوا مصرعهم أمس الجمعة جراء السيول التي ضربت البلاد. 

وتضمنت التغريدات: "اللهم احفظ الاردن واهلها وارحم من مات وأحسن عزا اهلهم، اللهم أحفظ أهل الاردن اللهم كن لهم معينا ، سيول الأردن فاجعة ورب الكعبة عظم الله أجركم إخواننا".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الأول الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.

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