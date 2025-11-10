قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة في مصر قريبا | تفاصيل

محمد الاسكندرانى

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعقد حالياً في العاصمة السعودية الرياض، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع Apostolos Tzitzilostas مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذي جمعهما في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر أكتوبر الماضي، وما تبعه من خطوات عملية لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون المشترك.

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق التعاون في مجالات التدريب وتنمية الكوادر البشرية، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، وعلى رأسها المخطط الاستراتيجي الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة دهشور، في ضوء الاهتمام الذي توليه الوزارة لتعزيز الطاقة الفندقية بما يلبي النمو المتزايد في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. كما تم التطرق إلى جهود الوزارة المستمرة في صون وحماية التراث الثقافي المصري من خلال مشروعات الترميم والتطوير وبرامج التدريب المتخصصة للعاملين في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا وصديقًا للاتحاد، وأن هناك آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة. كما توجه بالتهنئة للوزير على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه رمز للوجه الحضاري والحديث لمصر، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر والمتحف قريبًا.

ورحّب الوزير بهذه الرغبة، موجّهًا الدعوة لـ  Apostolos Tzitzilostas لزيارة مصر في أقرب وقت، لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة فرص التعاون المستقبلي في قطاعات السياحة والآثار، فضلًا عن القيام بجولة بالمتحف المصري الكبير.

حضر الاجتماع كل من السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى مملكة إسبانيا، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

