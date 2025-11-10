تنشيط السياحة تشارك في معرض WTM Latin America

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحة، المشاركة في المعرض الدولي "WTM Latin America 2026" المزمع عقده بمدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 14-16 إبريل 2026.



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن المعرض يُعد من أهم المعارض السياحية في أمريكا اللاتينية، كونه معرض مهني وجماهيري، يشارك به ما يقرب من 49 دولة وحوالي 900 عارض ويزوره حوالي 32 أفل زائر من المحترفين في صناعة السياحة في أمريكا اللاتينية خاصة، والسوق السايحي العالمي بوجه عام.

"WTM Latin America 2026"



أفادت هيئة التنشيط ، أن قيمة مشاركة الفنادق وشركات السياحة بالجناح المصري في المعرض مبلغ وقدره 2750 يورو، تسدد بشيك باسم الغرف السياحية أو باحدى وسائل الدفع غير النقدية.

قال مصدر مطلع بوزار السياحة والآثار، أن المشاركة في المعرض فرصة ممتازة لجذب مزيد من شريحة سائحي أمريكا اللاتينية، لافتاً أنهم من شرائح عالية الانفاق.

أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن سوق أمريكا اللاتينية من الأسواق الهامة للسياحة الثقافية، وعلينا أن نبني على الزخم الذى صاحب إفتتاح المتحف المصري الكبير.

أشار إلى تشوق سائحي أمريكا اللاتينية لزيارة المقصد الثقافي المصري على رأسهم المتحف الكبير والأهرامات والأقصر وأسوان.