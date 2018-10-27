برلمانى: زيارة السيسي لألمانيا تحقق مكاسب كبيرة اقتصاديا

اشاد عمرو غلاب نائب محافظة المنيا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي المانيا غدا و التي ستستمر لمدة اربعة ايام لبحث التعاون الثنائي بين البلدين علي نحو تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.



وأوضح غلاب أن الجانب الاقتصادى يمثل أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا من حيث جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر ودفع عملية التنمية فى مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها فى أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة بالإضافة الي زيادة الصادرات الالمانية واطلاق مشاريع قومية طويلة اﻷمد كمشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة اﻹدارية الجديدة التي ستعود بالنفع على المصريين.



زاكد النائب على أن هذه الزيارة ستعزز التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال توقيع ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية لزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية داخل مصر.