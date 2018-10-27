ضبط 10 مصانع مخالفة وبدون ترخيص فى حملة بالقناطر..صور

شنت إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية حملة مكبرة استهدفت حميع المصانع الغير مرخصة والتى تقوم بالقاء مخلفات فى الشوارع وعدم التخلص منها بشكل امن حيث اسفرت الحملة عن ضبط 10 مصانع مخالفة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير الامن اخطارا من العميد عادل الكفراوى مدير ادارة المسطحات والبيئة يفيد قيام حملة مكبر قادها العقيد ياسر منصور مدير الادارة بالقناطر استهدفت قرى ومدينة القناطر للكشف على المصانع الغير مرخصة وكذا التى تقوم بالقاء مخلفاتها فى الشوارع وتتخلص منها بشكل غير امن مما يضر بصحة المواطنين.



اسفرت الحملة عن ضبط 10 مصانع مخالفة للبيئة بمنطقة ابو الغيط تقوم بتصنيع البلاستك والدعاية والإعلان و خرده ومطبعه حيث تبين ان هذه المصنع بها مخالفات عبارة عن عدم وجود السجل البيئ وعدم وجود مهمات الوقاية للعاملين بتلك المصانع وإلقاء المخالفات في الأماكن الغير مصرح بها والقائها بالشوارع والطرقات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

