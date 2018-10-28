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أخبار البلد

تسريب صور كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، التى من المقرر أن تطرحها وزارة الإسكان، يوم الأربعاء المقبل، بمكاتب البريد، على أن يبدأ حجز الوحدات خلال الفترة من 7 نوفمبر، وحتى 14 نوفمبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضحت الكراسة شروط التخصيص ومواصفات الوحدات وطريقة التخصيص ونظم السداد واستمارة الحجز.

كانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قالت في تصريحات سابقة إن الشروط العامة للحجز في الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون"، تنص على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

وأضافت أن الشروط تشمل أن يقر المتقدم بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأشارت إلى أنه يشترط أيضا ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وبخصوص شروط الحجز، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: "يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد على 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا".

وأضافت أن المتقدم يجب أن يكون من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعلى 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتان وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه.
تسريب صور كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
تسريب صور كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
تسريب صور كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
تسريب صور كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
تسريب صور كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
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