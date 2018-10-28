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مرأة

تحمل سر جمالك.. لا ترمي مياه سلق المكرونة بعد الآن

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:47 ص
لا ترمي مياه سلق
لا ترمي مياه سلق المكرونة بعد الآن
آية التيجي
نستهلك يوميا مئات الأشياء ولا نعرف حجم الفائدة التي يمكن أن تعود علينا منها أو من استخدامها بشكل أو بآخر، ومن أغرب الأشياء التي نرميها مياه سلق المكرونة، والتي كشف موقع بولد سكاي انها تحمل فوائد غير متوقع.

ويحمل ماء سلق المكرونة التي تقومين بالتخلص منه فور الانتهاء من سلقها هو سر جمالك، لأن مياه المكرونة بحتوی علی أحماض أمينية وغنية بفيتامين (أ)، والذي تحتاجين له لحل مشاكل البشرة والشعر، ولكن لابد من خلطه مع مكونات أخری للاستفادة الكاملة منه، وفيما يلي سوف نقوم بذكرها لكم، وتشمل:

1- فوائد مياه المكرونة للبشرة:

• تساعد علی شد البشرة وإزالة التجاعيد.
• تعطيها نضارة ونعومة ولمعان.
• تساعد في تفتيح البشرة بشكل آمن.
• تقضي علی الشوائب

2- ماسك البشرة بماء سلق المكرونة:

(ماء سلق المكرونة + ملعقتان من كاكاو بودرة)، نخلطهم جيدا، وضعيهم علی الوجه لمدة 20 دقيقة، وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

3- فوائد ماء سلق المكرونة للشعر:
ويمكن لتلك الوصفة ان تقضي علی جميع مشاكل الشعر، وفيما يلي سوف نذكر فوائدها، وهي:

• تقضي تماما علی تجعد الشعر.
• وتقضي علی تقصفه.
• تمنع تساقطه نهائيا.

4- ماسك الشعر بماء سلق المكرونة:

• (ماء سلق المكرونة + زنجبيل) قومي بوضعها علی الشعر والقيام بتدليك فروة الرأس بها، وتركه لمدة نصف ساعة علی الشعر، وبعد ذلك قومي بشطف الشعر بالماء الفاتر.
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