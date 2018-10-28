الأهلى يصطدم بالزمالك فى نهائى إفريقيا لكرة اليد

يدخل الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى فى مواجهة صعبة للغاية عندما يصطدم بغريمه الزمالك مساء اليوم فى نهائى بطولة إفريقيا للعبة المقامة بأبيدجان.



وتعد مواجهة الأهلى والزمالك فى كرة اليد، واحدة من أقوى المباريات على الطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان ووجود كتيبة من أفضل اللاعبين على المستوى القارى.



ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز، خاصة بعد سلسلة نتائجه الرائعة فى البطولة منذ انطلاقها ونجاحه فى تحقيق الفوز فى كل المباريات، وهو الأمر ذاته بالنسبة للزمالك الذى يسعى إلى الفوز ومواصلة عروضه القوية.